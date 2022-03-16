شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية قبل إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي غدا قراراته بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع زيادة سعر الفائدة الأمريكية غدا بما يتراوح بين ربع نقطة ونقطة مئوية كاملة.

وعلى صعيد الأنباء الجيوسياسية تحدثت تقارير عن اعتزام رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 10ر31 دولار أي بنسبة 6ر1% إلى 70ر1929 دولار للأوقية تسليم نيسان/أبريل المقبل، وهو أقل مستوى للمعدن الأصفر منذ حوالي أسبوعين.

كما تراجعت أسعار الفضة بمقدار 140ر0 دولار إلى 158ر25 دولار للأوقية تسليم أيار/مايو المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0100ر0 دولار إلى 5130ر4 دولار للرطل تسليم أيار/مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة بأقل قليلا من التوقعات خلال شباط/فبراير الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة، للطلب النهائي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0%، بعد ارتفاعه خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 2ر1%. كان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% ، بعد ارتفاعه بنسبة 1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال كانون الثاني/يناير الماضي.