شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيا بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي نحو 503 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 678.416 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10423 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4115 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2747 نقطة.