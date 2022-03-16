أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 15-3-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 15-3-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 503 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 678.416 مليار جنيه.



إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري. إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 503 ملايين جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 503 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 678.416 مليار جنيه. البورصة تربح 503 ملايين جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 503 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 678.416 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 282.4 مليون ورقة مالية بقيمة 991.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.1 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.87%، والعرب على 14.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 47 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 233.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 266.6 مليون جنيه، 42.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10423 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4115 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2747 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1156 نقطة.

وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 404 آلاف سهم، 690 سهما، 2208 أسهم، 1158 سهم، 224.9 ألف سهم، 210.6 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ارابيا انفستمنتس هولدنج، مصر للفنادق 660 ألف سهم، 275 سهما، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 404 آلاف سهم، 690 سهما، 2208 أسهم، 1158 سهم، 224.9 ألف سهم، 210.6 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ارابيا انفستمنتس هولدنج، مصر للفنادق 660 ألف سهم، 275 سهما، على التوالي.

أسهم خزينةأعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، شراء الأولى 165.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 50 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.09% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 15 ألف سهم خزينة، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 263.6 ألف سهم. أسهم خزينةأعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، شراء الأولى 165.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 50 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.09% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 15 ألف سهم خزينة، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 263.6 ألف سهم.





إيديتا أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 30.6%، وحقق صافي الربح قفزة قوية بنسبة سنوية 52.1% إلى 528.9 مليون جنيه خلال عام 2021 مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 10%.