شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مركز متنقلا للشهر العقارى ووزارة العدل للمناطق النائية والمزدحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت وزاره التخطيط 35 مركزًا متنقلًا للشهر العقارى والتوثيق بحيث ، تستطيع وزارة العدل تشغيلها فى الأماكن المزدحمة لدعم المكاتب التقليدية أو فى المناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى.

وتحرص الوزارة وبالتعاون مع كل الجهات للقضاء على التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى قدر من الجودة والسهولة، وقد تم تصميم تلك المراكز بواسطة فريق متميز من مهندسيبن وفنيين الوزارة والتنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية لتقدم الوزارة بذلك خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمى بمنظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة و أقصى درجات الجودة و الرقابة والمتابعة وبسواعد وعقول مصرية.

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بتسليم 15 سيارة خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق متنقلة، لوزارة العدل متمثلة فى مصلحة الشهر العقارى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التخطيط والعدل و الإتصالات والمتمثل في توفير وزارة التخطيط سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى و توثيق تقدم خدمات مكاتب الشهر العقارى للمواطن فى محل إقامته.