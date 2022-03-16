شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الاعتماد الدولى لوحدة اختبارات الكفاءة بمعمل تحليل متبقيات المبيدات والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بمتابعة مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصرى.
وأوضحت أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) يعد أحد هذه الجهات والذي يسعى دائماً لتنوع خدماته وتقديمها بأعلى جودة ممكنة.
وأشارت إلى أن وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل تساهم في مساعدة المعامل المتخصصة لاختبار كفائتها كما تعد هذه الخدمة شرط أساسى لتلبية متطلبات جهات الاعتماد ومتطلبات مواصفه اعتماد المعامل ISO/IEC 17025:2017.