تجديد الاعتماد الدولى لوحدة اختبارات الكفاءة بمعمل تحليل متبقيات المبيدات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالاغذية، للاعتماد السنوى من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك)، وذلك طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بمتابعة مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصرى.

وأوضحت أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) يعد أحد هذه الجهات والذي يسعى دائماً لتنوع خدماته وتقديمها بأعلى جودة ممكنة.

وأشارت إلى أن وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل تساهم في مساعدة المعامل المتخصصة لاختبار كفائتها كما تعد هذه الخدمة شرط أساسى لتلبية متطلبات جهات الاعتماد ومتطلبات مواصفه اعتماد المعامل ISO/IEC 17025:2017.