شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تدرس سبل التعاون بشأن أنشطة رياضات سباقات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، لمناقشة سبل التعاون بشأن أنشطة رياضات سباقات السيارات "Motorsport" المرتبطة ارتباطا وثيقا بحركة السياحة حيث تعد أحد عناصر الجذب السياحي، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة ونادي السيارات.

وخلال الاجتماع تم استعراض من خلال عرض تقديمي أهمية نمط رياضات سباقات السيارات للتنشيط والترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه.

كما تم الاتفاق على دراسة عدد من الأنشطة في هذا المجال والتي من شأنها أن تضع مصر على خريطة السياحة الرياضية الخاصة برياضات سباقات السيارات.

وفي نهاية الإجتماع قام رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري بإهداء الوزير نسخة من المجلة السنوية التي يصدرها النادي.

جدير بالذكر أن نمط السياحة الرياضية يعد أحد الأنماط السياحية التي تلقى اهتماما من الوزارة حيث أنها تساهم في جذب مختلف الشرائح من السائحين وخاصة الشباب.

وأن مصر كان قد سبق لها أن نظمت فعاليات خاصة برياضات سباقات السيارات مثل "رالي الفراعنة".