شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 503 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 678.416 مليار جنيه.

البورصة تربح 503 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 503 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 678.416 مليار جنيه. البورصة تربح 503 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 503 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 678.416 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 282.4 مليون ورقة مالية بقيمة 991.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.1 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.87%، والعرب على 14.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 47 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 233.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 266.6 مليون جنيه، 42.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10423 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4115 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2747 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1156 نقطة.

وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 6.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.24%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 98.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.53%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.73%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.05%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 12.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.14%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 76 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.07%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.47%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 0.758 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.30%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.333 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.20%.