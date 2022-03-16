شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت ينخفض 8.2% إلى 98.12 دولار للبرميل والخام الأمريكى يهبط لـ94.16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن خام برنت ينخفض 8.2% إلى 98.12 دولار للبرميل والخام الأمريكي يهبط 8.8% إلى 94.16 دولار.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها العشرون على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفرضت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.