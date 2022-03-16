شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إطلاق المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية لمكافحة الممارسات الاحتكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الأربعاء، فعاليات المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية، بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية في مجال حماية المنافسة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر يومي الأربعاء والخميس.

وتشهد فعاليات المؤتمر الإعلان عن إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN) لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل حماية المنافسة؛ مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، حيث يأتي تدشين شبكة المنافسة العربية في إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها، وذلك في إطار السعي لخلق مَناخ إيجابي للتكامل والاندماج الاقتصادي، ومن خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسات المنافسة في الدول العربية، والعمل على موائمة التشريعات بين الدول الأعضاء، خاصةً مع أهمية سياسات المنافسة في تطوير وتنمية التبادل التجاري كونها عنصرًا أساسيًّا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفي إطار السعي نحو الوصول للتكامل الاقتصادي العربي.

كما تشهد فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات تدور حول آخر تطورات سياسات وقوانين المنافسة، واستعراض رؤية المنظمات الدولية لتعزيز سياسات المنافسة بالمنطقة العربية، والتجارب العربية في مجال الرقابة المسبقة على علميات الاندماجات والاستحواذات، وسبل الكشف عن التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية، وإنفاذ سياسات المنافسة في الأسواق الرقمية، والتي أضحت الممارسات الاحتكارية فيها أكثر تطورًا وتتم على المستوى الإقليمي، كما ستشهد جلسات المؤتمر الأول مناقشات مفتوحة حول الآليات التنفيذية لشبكة المنافسة العربية والتصويت على رئاسة مجموعات العمل.

الجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، تقدم الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقترح إعداد وإنشاء شبكة المنافسة العربية، لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون بينهم فيما يتعلق بسياسات وحماية المنافسة، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية، حيث أكد أنه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية فقد ارتأى الجهاز ضرورة إدراج آلية تنفيذية تضمن تبادل الخبرات والتجارب حول سياسات المنافسة بالدول العربية، وتقديم الدعم الفني للدول الأطراف في مجال التشريعات والسياسات الخاصة بالمنافسة.