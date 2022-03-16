شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية روسيا تنشر قائمة بـ13 اسما من القيادات الأمريكية على قوائم الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتويو بلينكين، على قائمة "المحظورين".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه تم إدخال إجراءات تقييدية شخصية ضد رئيس البنتاجون "أوستن"، ورئيس الأركان ميلي ومدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز.

وأكدت زاخاروفا أن العقوبات الشخصية ضد عدد من المسؤولين الأمريكيين هي رد على العقوبات المفروضة على المسؤولين الروس.

قائم الحظر الروسية كالتالي:

1 - جو بايدن. الرئيس الأمريكي

2. أنتوني جون بلينكن. وزير الخارجية

3 - لويد جيمس أوستن. وزير الدفاع

4 - مارك ألكسندر ميلي. الرئيس العشرون لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية

5. جاكوب إرميا سوليفان. مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومى

6. وليام بيرنز. مدير وكالة المخابرات المركزية

7. جينيفر رينيه بساكي. المتحدثة باسم البيت الأبيض

8. داليب سينغ. نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي

9. سامانثا جين باور. مديرة وكالة التنمية الدولية

10. روبرت هانتر بايدن. نجل رئيس الولايات المتحدة

11. هيلاري ديان رودهام كلينتون. المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة

12 - أديوالي أدييمو. النائب الأول لوزير المالية

13. ريتا جو لويس. رئيس ورئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها العشرون على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.