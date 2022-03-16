شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تجهيزات لإقامة معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت اليوم اللجنة المشكلة بقرار المحافظ برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلاً من مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس مباحث التموين بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو الحي المختص ورئيس الغرفة التجارية ومدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة، بالمرور على متابعة التجهيزات النهائية لإقامة معرض "أهلاً رمضان" بشارع صبري أبو علم بمنطقة المرور القديم بشبين الكوم والذي سيجرى افتتاحه غداً الأربعاء.

ويضم المعرض (مواد غذائية، وبقوليات، لحوم، أسماك، فراخ، مجمدات، خضراوات، فاكهة) بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة التجهيزات النهائية لإقامة معارض "أهلاً رمضان" استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وكافة احتياجات المواطنين والسيطرة على الأسعار.

كما جرت متابعة التجهيزات النهائية لإقامة معرض "أهلاً رمضان" بشارع مصطفي كامل البحري بنطاق ميت خاقان، حيث جاري الانتهاء من كافة تجهيزاته وسيتم تشغليه يوم الخميس المقبل، كما تفقدت اللجنة التجهيزات النهائية لمعرض "أهلاً رمضان" بشارع العهد الجديد بمدينة قويسنا، والذي سيتم افتتاحه غداً الأربعاء، حيث تم التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والمجمدات وأسعارها المخفضة دعماً للأسر الأكثر احتياجاً ومكافحة الغلاء، كما تابعت اللجنة عددا من المحلات والمنافذ للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين.

وأضاف محافظ المنوفية، أن العمل جاري على قدم وساق لافتتاح (15) معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم والسيطرة على الأسعار، مشدداً علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتعامل بحزم مع أي ممارسات غير مقبولة، مشيراً إلى تكثيف الحملات التموينية يومياً علي كافة الأسواق بنطاق المحافظة.