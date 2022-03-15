شكرا لقرائتكم خبر عن «متمم» يناقش أثر التصنيف الائتماني على صندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، غدا الأربعاء

، لقاًء افتراضيًا بعنوان: "صندوق الاستثمارات العامة والتصنيف الائتماني"،

حصول الصندوق على نتائج مرتفعة لأول مرة من وكالتي "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني.

وذلك تزامنا مع

ويناقش اللقاء الذي يشهد مشاركة كل من: الأستاذ عبد الله شاكر مدير إدارة استشارات وتخطيط التمويل الاستثماري بقسم التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، والأستاذ عبدالله الربدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، فيما يديره الدكتور شجاع البقمي أستاذ الإعلام الاقتصادي المساعد، عددا من المحاور أبرزها أثر التصنيف الائتماني على نمو اقتصاد المملكة عالميا، وحجم استثمارات الصندوق داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى دوره في نمو وتحول الاقتصاد السعودي وفق أهداف ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها؛ انطلاقاً من دوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي. ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر @CFKC_KSA في تمام السابعة مساءً.