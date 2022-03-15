«التجارة» تحقق جائزة أفضل الجهات الحكومية في حملات توعية المستهلك

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الدمام - شريف احمد - خلال حفل أقيم مساء اليوم تزامناً مع اليوم العالمي للمستهلك

حققت وزارة التجارة جائزة جمعية حماية المستهلك في مسار أفضل الجهات الحكومية تفاعلاً في الحملات التوعوية لحماية المستهلك وتثقيفه بحقوقه وواجباته.

وسلم معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة والمكلف بمهام تنظيم جمعية حماية المستهلك الجائزة لوكيل حماية المستهلك بوزارة التجارة الأستاذ عمر السحيباني، ومستشار معالي وزير التجارة المتحدث الرسمي الأستاذ عبدالرحمن الحسين، وذلك خلال حفل أقيم مساء اليوم تزامناً مع اليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق 15 من شهر مارس كل عام.

وتهدف جائزة جمعية حماية المستهلك لتحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وخلق بيئة تجارية تنافسية ترتكز على حماية المستهلك، وتحسين تجربته وخلق مجتمع استهلاكي واعي بمسؤولياته وحقوقه وواجباته.

يذكر أن وزارة التجارة توجت بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5,000 مشاركة حكومية عربية، نتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية.

كما حققت "التجارة" شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة كأول جهة حكومية تحصل عليها في المملكة العربية السعودية، لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم.