شكرا لقرائتكم خبر عن سار تنظم منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ينطلق الخميس المقبل منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية الافتراضي الذي تنظمه الشركة بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

ويطرح المنتدى فرصًا صناعية متنوعة وواعدة بقطاع الخطوط الحديدية يتجاوز حجم الاستثمار فيها مليار ريال من أهمها : تصنيع عربات القطارات، وعجلات القطارات، وتصنيع قطع الغيار ومحركات الجر، وتصنيع السكك الحديدية "القضبان الحديدية والعوارض الخرسانية”، من خلال أربع جلسات متخصصة تستعرض حجم الطلب المحلي والعائد المتوقع من الفرص الصناعية عبر الاستثمار في أحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال.

وخصصت الجلسة الخامسة للمحتوى المحلي المقدمة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تم من خلالها استعراض أوجه التمكين نحو توطين صناعة الخطوط الحديدية ونقل المعرفة بالشراكة مع القطاع الخاص، والحوافز المقدمة للسعوديين لإثراء المحتوى المحلي.

ويستهدف المنتدى المساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتطلعات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية للربط بين القارات الثلاث وقوة صناعية رائدة، بالشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية وزيادة المحتوى المحلي لاحتياجات قطاع الخطوط الحديدية الحالية والمستقبلية.

ويسعى المنتدى إلى نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتحفيز المصنعين المحليين وجذب أصحاب الصناعات الرائدة على مستوى العالم، وتوفير التقنيات المتقدمة التي تحتاجها المملكة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في الوقت الراهن وخلال السنوات القادمة.

ويمكن للمهتمين بحضور منتدى الفرص الصناعية للخطوط الحديدية التسجيل عبر الرابط https://riof-sar.com/ للاطلاع على تفاصيل الفرص وأحجام الاستثمار المستهدفة