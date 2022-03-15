شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع» تستعرض الفرص الاستثمارية في صناعة الألعاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حضور ممثلين من أبرز شركات الألعاب وبعض اللاعبين المشاهير

أقامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم محاضرة افتراضية عن الفرص الاستثمارية في صناعة الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط (JCCME)، وبحضور ممثلين من أبرز شركات الألعاب وبعض اللاعبين المشاهير.

وشهدت المحاضرة التي قدمها البروفيسور في جامعة طوكيو للتقنية كوجي ميكامي مشاركة (100 شخص) من المهتمين والمختصين في هذا المجال، حيث تعرفوا على الفرص الاستثمارية وآخر التطورات والتوجهات لصناعة وتطوير الألعاب في اليابان والعالم.

وكانت الهيئة قد اختتمت الشهر الماضي النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب السعوديين وتعريفهم على أحدث التقنيات تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب، بالتعاون مع JCCME.

وتسعى من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى تنفيذ برامج تدريبية ومحاضرات لتطوير وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، في إطار عملها على تحويل قطاع الإعلام إلى صناعة وطنية تسهم في زيادة حجم السوق الإعلامي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادية تحقيقًا لما تصبو إليه رؤية المملكة 2030.