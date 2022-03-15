شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 100.70دولار لبرنت و97.41 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 100.70دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 97.41 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، شهدت تراجعا اليوم بأكثر من 5 % التصل إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من أسبوعين.

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن بلادها لا تجري أي نقاشات نشطة حاليا مع فنزويلا حول شراء نفطها.

وأفرجت فنزويلا مؤخرا عن أمريكيين كانت تحتجزهما في خطوة أثارت التكهنات حول إمكانية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة أو حتى استئناف الواردات الأمريكية من النفط الفنزويلي المحظورة حاليا.

وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عام 2019، وفرضت واشنطن التي لم تعترف بإعادة انتخاب الرئيس مادورو عام 2018، سلسلة عقوبات على فنزويلا من بينها حظر على واردات النفط.

وقبل تدهور العلاقات، كانت الولايات المتحدة المشتري الرئيسي للخام الفنزويلي، علما أن كاراكاس هي الحليف الأكبر لروسيا في المنطقة، وجددت مؤخرا دعمها لروسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكانت أسعار النفط قد سجلت أكبر تراجع على أساس أسبوعي منذ شهر نوفمبر الماضى، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت بمقدار 4.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بمقدار 5.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.