شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيدها القومى.. تعرف على المقومات السياحية بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محافظة الفيوم هى إحدى محافظات شمال الصعيد وتتمتع بموقع متميز، حيث تبعد عن القاهرة حوالي 95كم، وتقع علي بعد ساعة ونصف تقريبا من منطقة آثار أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

تتمتع محافظة الفيوم بالعديد من المقومات السياحية والأثرية التي تجعلها قبلة للزائرين سواء المصريين أو السائحين حيث تتميز بوجود العديد من الأنماط والمنتجات السياحية والتي من بينها السياحة البيئية والريفية والثقافية، بالإضافة إلى وجود عدد من المنشآت الفندقية والسياحية، كما تشتهر المحافظة بالمنتجات الحرفية التقليدية والتراثية واليدوية وصناعة الفخار والخزف.

ويمكن للزائر خلال تواجده بمحافظة الفيوم القيام بالعديد من الأنشطة السياحية المتنوعة منها القيام بجولة بالقارب وممارسة رياضة التجديف، والقيام برحلات السفاري وركوب الخيل ومشاهدة النجوم ليلاً ومشاهدة الطيور المهاجرة والتزحلق على الرمال وإقامة المخيمات، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بالتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بها.

ومن أماكن الجذب السياحي التي تتميز بها محافظة الفيوم محمية وادي الحيتان المسجلة على قائمة اليونسكو كموقع تراث عالمي منذ عام 2005، ومحمية وادي الريان، وبحيرة قارون، والبحيرة المسحورة، وسواقي الهدير، وقرية تونس والتي تشتهر بالحرف اليدوية.

هذا بالإضافة إلى المتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمحافظة والتي من بينها متحف كوم أوشيم، وهرم هوارة، وهرم اللاهون، وهرم سيلا، ومعبد اللابيرنت "قصر التيه"، وقصر قارون، ومدينة ماضي.

كما تزخر محافظة الفيوم بعدد من الآثار والإسلامية والقبطية والتى من أبرزها جامع قايتباى (خوند أصلباي) والذي كان قد افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في عام 2019 بعد الانتهاء من أعمال الترميم الخاصه به، وجامع الأمير سليمان (الجامع المعلق)، وقنطرة اللاهون، وقنطرة خوند أصلباي، ومنطقة دير البنات، ومنطقة دير الغنام، ومنطقة دير الملاك غبريال والذي يعد من أقدم الأديرة فى الفيوم كما تم في يونيو الماضي تسجيل أربعة أيقونات من القرن19 بالدير في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وتصور هذه الأيقونات عدد من الموضوعات الدينية ومنها البشارة وحياة السيد المسيح وحياة السيدة العذراء مريم.

وتحرص وزارة السياحة والآثار على الترويج لما تتمتع به محافظة الفيوم من مقومات سياحية متنوعة، وفي ضوء ذلك أطلقت الوزارة عدد من المبادرات، حيث أطلقت مبادرة "الفيوم مش بعيد"، كما أطلقت مبادرة "اعرف بلدك" منذ ديسمبر 2020 لتشجيع السياحة الداخلية بالمحافظات المصرية المختلفة وزيادة الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع والتي تشهد من خلالها محافظة الفيوم العديد من الرحلات التوعوية التي تنظمها الوزارة لكافة المواطنين من طلاب مدارس وجامعات وذوي الهمم وغيرهم لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة.

هذا بالإضافة إلى أن محافظة الفيوم كانت أولي المحافظات التي انطلقت منها الرحلات السياحية التي نظمتها الوزارة في إطار حملة "اكتشف مصر" التى أطلقتها الوزارة في مارس الماضي من خلال الاستعانة بعدد من شباب المدونين والمؤثرين المصريين المهتمين بالسياحة والسفر والذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة عدد من المحافظات من بينها محافظة الفيوم للترويج للمقومات السياحية المتنوعة بها من خلال زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها ونقل تجربتهم لمتابعيهم على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مما يشجعهم على زيارتها.

كما تعمل الوزارة على تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظة الفيوم لتحسين تجربتهم خلال الزيارة، حيث تم تهيئة الموقع العام لمتحف كوم أوشيم وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار، لاستغلال الجزء الخارجي والمحال الموجودة لعرض وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية التى تشتهر بها الفيوم وخاصة قرية تونس.كما تم وضع اللوحات الإرشادية والتعريفية ولوحات الطرق الدالة على المزارات الأثرية والسياحية بالمحافظة.