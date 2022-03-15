شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكاريا بمناسبة مرور 100 عام على إعلان استقلال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إعلان استقلال مصر، وجاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى إعلان الملك فؤاد الأول "استقلال مصر" في 15 مارس عام 1922، بموجب تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنته بريطانيا، حيث أعلنت فيه إنهاء الحماية البريطانية على مصر، وأن مصر "دولة مستقلة ذات سيادة".

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن يوم "استقلال مصر" يوم فارق في تاريخ الوطن، يمثل تجسيدًا واضحًا لكفاح المصريين لسنوات طويلة؛ حيث إنه اليوم الذي أصبحت فيه مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وقد لعبت مصر منذ ذلك التاريخ دورًا بارزًا على الساحة الإقليمية والدولية، ومن أبرز ما قامت به دعم تأسيس جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في الاحتفال بمرور مائة عام على إعلان استقلال مصر بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام في تاريخ الوطن.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك تحرص الهيئة القومية للبريد دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية ال QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.