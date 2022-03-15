شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل برنت يتراجع لمستوى أقل من 100 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر برميل برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل، فى ظل تواصل العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، نقلا عن تقارير إعلامية.

كانت أسعار النفط سجلت أمس، 109.94دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 106.19دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،شهدت تراجعا مع الاستمرارفي الاتجاه الهبوطي وذلك منذ الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار النفط قد سجلت أكبر تراجع على أساس أسبوعي منذ شهر نوفمبر الماضى، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت بمقدار 4.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بمقدار 5.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وأعلن وزير الاقتصاد وحماية البيئة الألمانى، روبرت هابيك، أن بلاده تعتزم التخلى عن الفحم الروسى بحلول الخريف وعن النفط الروسى بحلول نهاية العام.

وقال الوزير، فى تصريحات لإحدى الصحف الألمانية أوردها موقع "ذا لوكال" الإخبارى فى نسخته المعنية بألمانيا، "فى كل يوم، بل فى كل ساعة، نودع الواردات الروسية"، مضيفًا "إذا تمكنا من ذلك، سنكون مستقلين عن الفحم الروسى بحلول الخريف ومستقلين تقريبًا عن النفط الروسى بحلول نهاية العام".

وتظهر الإحصاءات الحكومية أن ألمانيا تستورد حاليًا ثلث نفطها و45 بالمائة من فحمها من روسيا، ويمثل الاستغناء عن الغاز الروسى احتمالًا أكثر صعوبة بالنسبة لألمانيا، التى تستورد أكثر من نصف استهلاكها من روسيا.