شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 883 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم، بشكل ملحوظ وبقيمة 5 جنيهات، في تداولات الثلاثاء 15 مارس 2022 ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 883 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، في حين سجل الذهب في البورصات العالمية مستوى 1929 دولار الآن وهو سعر قابل للتغير بسرعة خلال الساعات القادمة.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 757 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 883 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1008 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 7046 جنيها.





صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق خلال الأسبوع الثاني من مارس 2022 عند 2070 مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من الحرب الأوكرانية الروسية التي تلقى بظلالها على الأسواق العالمية، حيث اضطربت حركة الأسهم والعملات والنفط الأمر الذي عزز الطلب على الذهب بوصفه ملاذ آمن.

أسعار الذهب خلال مارس 2022

يرى محسن فوزي عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن الطلب المرتفع على الملاذات الآمنة بسبب الحرب قد يستمر في ظل ضبابية المشهد في اوكرانيا وعدم التوصل إلى اتفاق لحل سلمي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن هناك طلب مرتفع على الذهب في مصرد.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مستقبل الذهب مرهون الآن بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك مؤشرات التضخم العالمي وكذلك تضرر إمدادات النفط وتوقعات استمرار ارتفاع الأسعار وموجات الإصابة بفيروس كورونا.