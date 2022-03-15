شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 10286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 1813 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 12648 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 4058 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 1815 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2738 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 4444 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 404 ألف سهم، 690 سهم، 2208 سهم، 1158 سهم، 224.9 ألف سهم، 210.6 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ارابيا انفستمنتس هولدنج، مصر للفنادق 660 ألف سهم، 275 سهم، على التوالي.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، شراء الأولى 165.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 50 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.09% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 15 ألف سهم خزينة، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 263.6 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 30.6%، وحقق صافي الربح قفزة قوية بنسبة سنوية 52.1% إلى 528.9 مليون جنيه خلال عام 2021 مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 10%.