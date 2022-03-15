سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم بمنتصف التعاملات، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، ولم يتأثر سعر الدولار خلال الأزمة الأوكرانية الروسية فى مصر.

وفى سياق متصل، استقر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم مسجلا أمام الجنيه 0.14 جنيه مصرى، وسجل 1 جنيه مصري 7.0487 روبل الروسي، وذلك مقارنة بتداولات أمس أمام الجنيه بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف أن حجم احتياطى الذهب والنقد الأجنبى للبنك المركزى الروسى المجمد فى الخارج بسبب العقوبات الغربية يبلغ حوالى 300 مليار دولار.