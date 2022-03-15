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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم بمنتصف التعاملات، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، ولم يتأثر سعر الدولار خلال الأزمة الأوكرانية الروسية فى مصر.
وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف أن حجم احتياطى الذهب والنقد الأجنبى للبنك المركزى الروسى المجمد فى الخارج بسبب العقوبات الغربية يبلغ حوالى 300 مليار دولار.
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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.