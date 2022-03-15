شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 4 مواقع استثمارية لدعم مبادرة السعودية الخضراء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة المنطقة الشرقية (4) مواقع استثمارية متمثلة في حدائق عامة وخدمات مساندة في حاضرة الدمام، بإجمالي مساحة أكثر من 100 ألف متر مربع، وذلك لدعم مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية التي تمتد لمدة 25 عاماً، تأتي لخدمة المنطقة والارتقاء بالخدمات البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030م التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وأكدت أن هذه الفرص الاستثمارية ضمن 230 فرصة استثمارية جرى طرحها التي يمتد بعضها إلى مدة 50 عاماً لتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أنها أرست مجموعة من العقود الاستثمارية واستقطاب مجموعة من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، وإلى قرب إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية، داعية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو من خلال تطبيق "فرص" للاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية.