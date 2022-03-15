شكرا لقرائتكم خبر عن منتجعات فندقية متكاملة على شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تعاون إطارية مع "فنادق ومنتجعات بلايا" (Playa Hotels & Resorts)، والتي من شأنها أن تعمل على إنشاء منتجعات متكاملة تابعة لهذه العلامة التجارية، على شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر في المملكة.

ووقعت الاتفاقية اليوم في مقر صندوق التنمية السياحي بالرياض، بحضور قصي الفاخري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، وبروس واردنسكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى "فنادق ومنتجعات بلايا".

ويهدف صندوق التنمية السياحي من خلال توقيعه الاتفاقية إلى تزويد السياح بتجربة نوعية عبر تقديم "فنادق ومنتجعات بلايا" كمفهوم جديد ومبتكر، يقام لأول مرة خارج الأميركتين، وتحديداً في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، مما سيساهم في تعزيز التجربة السياحية المميزة، ويوفر عدداً من فرص العمل المحلية. كما سيستكشف الصندوق من خلال الاتفاقية، فرص التمويل المتاحة لدعم استثمارات القطاع الخاص، بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ممثلةً في حصة "بلايا" كمساهم في المشاريع، عطفاً على حرصه على تنويع الاستثمارات السياحية في المملكة، عبر إطلاق مشاريع فندقية جديدة وفريدة من نوعها، وفق أعلى المعايير العالمية في قطاع الضيافة والفنادق، وبما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وبهذه المناسبة أكد قصي الفاخري، الرئيس التنفيذي للصندوق، التزام صندوق التنمية السياحي بإنشاء أرقى المنتجعات عالمية المستوى في المملكة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع "فنادق ومنتجعات بلايا" تعدّ إنجازاً جديداً ضمن سلسلة الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص من تطوير وجهات سياحية نوعية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة. ونتطلع إلى الابتكار المستمر من أجل إتاحة فرص استثنائية وواعدة أمام السياح والمستثمرين على حدٍ سواء".

من جانبه، قال بروس واردنسكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى "فنادق ومنتجعات بلايا"، يسعدنا أن نتعاون مع صندوق التنمية السياحي لتزويد المملكة بهذا المفهوم الفريد الذي سيمنح السياح تجربة راقية وعالمية المستوى. وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع المنتجعات الشاملة نمواً سريعاً، لدينا مسيرة حافلة بمجال تحويل خبراتنا الإدارية والاستثمارية الواسعة إلى قيمة حقيقية على أرض الواقع تدعم كلاً من مساهمينا وموظفينا والمجتمعات المحلية التي نتواجد فيها؛ حيث نتطلع إلى خدمة كل من المستثمرين والسياح في المملكة.

وتعتبر "فنادق ومنتجعات بلايا" المالك والمشغل الرائد للمنتجعات المتكاملة في المكسيك وجميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي. وتعود نجاحاتها لشراكاتها طويلة الأمد مع عدد من أرقى العلامات التجارية الفندقية العالمية، مثل "حياة" و"هيلتون" و"ويندهام"، والتي تضمن للضيوف أعلى معايير الخدمة المتميزة، فيما يستمتعون بتجارب "بلايا" الفخمة وغير المسبوقة. ويوفر نموذج المجموعة الشامل والمتكامل مزايا تنافسية عديدة مثل إمكانية التنبؤ بالإيرادات ومعدل الإشغال، وضمان قاعدة أوسع من العملاء، وتوليد إيرادات إضافية من خلال الخدمات المتميزة ذات هامش الربح المرتفع، وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.

يشار إلى أن صندوق التنمية السياحي يسعى من خلال دوره المحوري على تمكين المستثمرين من القطاع الخاص المشاركة في تنمية هذا القطاع، وذلك بالتعاون مع جميع أطراف منظومة السياحة الوطنية، مما يحقق التكامل لخدمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة. كما يعمل على توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى تقديم الدعم من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي، كما يقدم مجموعة حلول متنوعة ومصممة خصيصاً لتناسب احتياجات المستثمرين، ومنها التمويل المباشر والضمانات المصرفية والتمويل المشترك مع البنوك.