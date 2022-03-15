شكرا لقرائتكم خبر عن 21.6 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى المصرى فى شهر ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 3.08 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 21.6٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 45.3٪ حيـث بلغـت 4.32 مليــار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2021 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: "ملابس جاهزة بنسبة 33٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 28.4٪، منتجات مسطحة بالدرفة من حديد او صلب بنسبـة 22.1٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.6٪.

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكة طازجة بنسبة 0.9٪، اسمده بنسبة 25.1٪، اثاث بنسبة 7.6٪، برتقال طازج بنسبة55.0 ٪.

وبالنسبة للواردات فقد ارتفعت بنسبة 11.3٪ حيث بلغت 6.73 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2021 مقابـل 6.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلــع وأهمها منتجات البترول بنسبة 71.2 ٪، مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 93.9 ٪، سيارات ركوب بنسبة 50.8٪، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 70.0٪، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها قمح بنسبة 7.8 ٪، ذره بنسبـة 8.6 ٪، البترول الخام بنسبة 63.8٪، خشب ومصنوعاته بنسبة 11.3 ٪".