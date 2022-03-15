شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى يستقر اليوم الثلاثاء.. والجنيه يسجل 7.04 روبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 15-3-2022، حيث سجل سعر الروبل الروسى أمام الجنيه 0.14 جنيه مصرى، وسجل 1 جنيه مصري 7.0487 روبل الروسي، وذلك مقارنة بتداولات أمس أمام الجنيه بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وفى سياق متصل، ارتفع سعر اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.09جنيه للشراء، و17.34 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.09 جنيه للشراء، و17.31 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 17.15 جنيه للشراء، و17.26 جنيه للبيع.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف أن حجم احتياطى الذهب والنقد الأجنبى للبنك المركزى الروسى المجمد فى الخارج بسبب العقوبات الغربية يبلغ حوالى 300 مليار دولار.

وقال سيلوانوف - فى تصريحات للتلفزيون الروسى، أمس الاثنين - "لقد جرى تجميد ما يقرب من نصف الاحتياطيات الدولية لروسيا، فقد كان لدينا إجمالى احتياطيات يبلغ حوالى 640 مليار دولار، والآن نحو 300 مليار منها الآن فى حالة لا يمكننا استخدامها".

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-03-08 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-09 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.11 جنيه مصري.

2022-03-10 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-11 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-12 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-13 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.12 جنيه مصري.

2022-03-14 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.14 جنيه مصري.