شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد شركة SAP العالمية للبرمجيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لوكا موشيتش عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالى لشركة ساب SAP العالمية للبرمجيات والوفد المرافق له حيث تم بحث آخر مستجدات جهود التحول الرقمى لقطاعات الطاقة بمصر والمنطقة ومن ضمنها مشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول في اطار البرنامج السابع للتحول الرقمى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة العالمية والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية المتميزة التى توفرها حتى الوصول للتحول الرقمى الكامل بقطاع البترول.

وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ مشروع طموح لربط كافة الهيئات والشركات القابضة وكذلك الشركات التابعة لهم في منظومة رقمية موحدة تهدف إلى توحيد مصادر البيانات والمعلومات ودعم اتخاذ القرار وسرعة وكفاءة العمليات، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعد أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية وأن جهود التحول الرقمى به من شأنها أن ترسى مبادئ الحوكمة فى منظومة الصناعة البترولية ككل في مصر وتسهم فى تحقيق أهداف التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، فضلاً عن الاسهام بقوة في سرعة وكفاءة أداء العمليات وخفض التكاليف.

وشدد الملا على أهمية الإسراع بعمليات التحول الرقمى الكامل في كافة الشركات وربطها بهيئة البترول والشركات القابضة والاستفادة من أفضل النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال وعلى ضرورة توافق الأهداف المشتركة مع شركة ساب لسرعة الانتهاء من المنظومة الرقمية الموحدة.

ومن جانبه استعرض موشيتش نشاط الشركة في مصر والتعاون البناء مع عدة قطاعات بالدولة لتنفيذ مشروعات رقمية، مشيراً إلى سعى الشركة إلى بناء منظومة تخزين رقمى (Cloud Storage) كبيرة فى مصر بالتوافق مع توجه الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التحول الرقمى، وأكد على تقدير الشركة للتعاون والعمل مع قطاع البترول المصرى والجهود الكبيرة التى يتم بذلها من الجانبين لتنفيذ مشروع التحول الرقمى الكامل وأن الشركة توفر حلول تكنولوجية متكاملة في هذا الاطار ومن ضمنها انترنت الأشياء وتطبيقات متطورة لتحليل البيانات مما يساهم بقوة فى توفير رؤية عميقة وشاملة لمنظومة العمل ودعم التعاون بين كافة أطراف المنظومة.

وحضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى والمهندسة إيمان وافى مساعد رئيس هيئة البترول لنظم المعلومات والمهندس محمد سامى المدير التنفيذى لشركة ساب مصر المهندس أسامة سالم مدير عام تنمية الأعمال بشركة إنبى.