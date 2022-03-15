شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع اليوم بالبنوك المصرية.. ويسجل 17.09 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 15-3-2022، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.09جنيه للشراء، و17.34 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.05 جنيه للشراء، و17.24 للبيع.

وسجل فى بنك الإسكندرية سجل 17.09 جنيه للشراء، و17.31 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 17.15 جنيه للشراء، و17.26 جنيه للبيع، وذلك بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، قال مسئولون أمس الاثنين إن الحكومة اليابانية ستحث بورصات العملات المشفرة على عدم معالجة المعاملات التي تنطوي على أصول مشفرة تخضع لعقوبات تجميد الأصول ضد روسيا وبيلاروسيا.

قالت وزارة المالية والخدمات المالية في بيان مشترك إن الحكومة ستعمل كواحد من أجل تعزيز الإجراءات ضد تحويل الأموال باستخدام أصول التشفير التي من شأنها أن تنتهك العقوبات.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.15 جنيه للشراء.

17.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.09 جنيه للشراء.

17.34 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر17.09 جنيه للشراء.

17.34 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.09 جنيه للشراء.

17.31 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة17.11 جنيه للشراء.

17.31 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.11 جنيه للشراء.

17.31 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.14 جنيه للشراء.

17.31 جنيه للبيع.