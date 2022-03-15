شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه القناة" تدعم أسطول سيارات ومعدات الشركة بسيارات كسح جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اصطفاف عدد من السيارات الجديدة التى تم اضافتها الى أسطول السيارات والمعدات بشركة محافظات القناة، وذلك فى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح رئيس الشركة أن ذلك يأتى فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها الاولى والثانية من خلال تدعيم أسطول معدات الشركة بعدد (8) سيارات كسح مياه سعة 10 م3 .

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى الفترة الماضية بعدد 12 سيارة كسح سعة 10م3، وعدد (1) سيارة نقل اسطوانات كلور مزودة بونش، هذا بالاضافة الى رفع كفاءة واعادة تاهيل عدد من سيارات ومعدات الشركة، والاستفادة منها فى أعمال التطهير والتعقيم التى تنفذها الشركة ضمن خطة موضوعة تشمل كافة المناطق بخطة العمل، وخطة الطوارئ لاعمال الاصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات بشبكات وخطوط الصرف الصحي وخاصة خلال موسم السيول والأمطار.

وأكد أن الشركة بجميع قطاعاتها تسعى بكل طاقتها للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أى أعطال فى أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لقطاعى المياه والصرف الصحى.