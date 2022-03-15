شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 1.6% في شهر فبراير عام 2022 م / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ارتفاع أسعار البنزين هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم

• سجل قسم النقل ارتفاع بنسبة 4.3%

• سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفا عًا بنسبة 2.4%

• انخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة0.3%

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2022 م بنسبة 1.6%، مقارنة بنظيره من العام الماضي فبراير 2021 م، وهو أعلى من الشهر السابق يناير2202م، حيث كان 1.2% ، و يرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.3% ، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة +2.4%.

ويعد ارتفاع أسعار البنزين هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر فبراير2022 م مقارنة بشهر فبراير 2021 م.

فيما سجل قسم النقل ارتفاع بنسبة 4.3% ؛ متأثرًا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 26.7% ، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير 2022 م نظ ر ا لوزنه في المؤشر بوزن 13.0% .

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفا عًا بنسبة 2.4% ؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2.6% ، والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة9.7%.

وكذلك سجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعًا بلغت نسبته 1.3% ؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 1.5% ..

كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 6.3% ؛ متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة .15.3%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 2.4% ؛ متأثرًا بارتفاع أسعارخدمات تقديم الوجبات بنسبة 1.9% ..

وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.8% ؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 4.3% .

في حين انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفا ضا بنسبة 0.2% ؛ متأث ر ا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة0.3% ، وقسم الملابس والأحذية انخفا ضا بنسبة 1.4% متأث ر ا بانخفاض أسعار الملابس بنسبة 0.8% .

فيما سجلت الأسعار استقرار نسبيا في شهر فبراير عام 2022 م مقارنة بشهر يناير2022 م، وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2022 م استقرارا نسبيا مقارنة بشهر يناير 2022 م، حيث ارتفع بنسبة 0.3% .

وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% ، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.5% ..

كما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.2% ؛ متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.3% ، وقسم النقل بنسبة 0.5% ، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.7% ، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4% ، وكذلك قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%،في حين انخفضت أسعار أسعار كل من: قسم التبغ بنسبة 0.1% ، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%.