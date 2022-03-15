شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية بناء سجل الأوامر تمهيدا لطرح 30% من أسهم "السعودية لتمويل المساكن" وتحديد النطاق السعري بين 17 و20 ريالاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "الرياض المالية"، بصفتها المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل بناء الأوامر، والمتعهد بالتغطية في طرح 30% من أسهم شركة "السعودية لتمويل المساكن" للاكتتاب العام عن بدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المالية المكتتبة، تمهيداً لطرح (30,000,000) سهم من أسهم الشركة البالغ رأسمالها (1,000,000,000) ريال للاكتتاب العام.

وأضافت أن فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المالية تبدأ في يوم الثلاثاء 12/08/1443هـ (الموافق 15/03/2022م) وتستمر لمدة 7 أيام وتنتهي بانتهاء يوم الإثنين 18/08/1443هـ (الموافق 21/03/2022م).

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 17 و 20 ريال سعودي للسهم الواحد.

المشاركة في بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأشارت "الرياض المالية" إلى أنه سيتم تحديد السعر النهائي لطرح السهم بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح (30,000,000) سهم، تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح المخصصة مبدئياً للفئات المشاركة، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وبينت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من الفئات المشاركة هي مائة ألف (100,000) سهم فيما يبلغ الحد الأقصى (4,999,999) سهم.

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الأولية، يرجى زيارة موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة الرياض المالية (www.riyadcapital.com).