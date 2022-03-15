شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر تصديرها.. تعرف على صادرات مصر من الزيوت والمكرونة نوفمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية عدة قرارات متتابعة من وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير عدة سلع غذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، من أجل توفير مزيد من المعروض بالأسواق واحتواء زيادة الطلب المتوقع، بالتزامن مع الأزمة العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية.

وتكشف أحدث بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات المصرية من زيت فول الصويا والمكرونة، ضمن الصادرات المصرية من السلع الغذائية في نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من زيت فول الصويا وجزيئاته "خام" نحو 19 مليون و217 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و945 ألف دولار في نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 11 مليون و272 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الصادرات المصرية من المكرونة المصنعة من دقيق عادى "غير مطبوخة" بلغت نحو 6 ملايين و515 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و121 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و394 ألف دولار، بينما بلغت صادرات زيت فول الصويا وجزيئاته "آخر" نحو 3 ملايين و863 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 2 مليون و17 ألف دولار خلال نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و846 ألف دولار.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية قبل يومين قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ٣ أشهر، إلى جانب وقف تصدير الدقيق والمكرونة والفول والفول المدشوش والعدس.