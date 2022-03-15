شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. ارتفاع معدلات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم الثلاثاء نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بأكثر من التوقعات.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني زادت مبيعات التجزئة خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 7ر6% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 3%.

في الوقت نفسه جاء معدل النمو أقل من المسجل في ديسمبر الماضي وكان 5ر12% سنويا.

في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي نموا سنويا بمعدل 5ر7% في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 9ر3%.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 2ر12% مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 5%.

وقالت إيريس بانج المحلل الاقتصادي في مجموعة آي.إن.جي المصرفية إن كل بيانات الأنشطة الاقتصادية الثلاثة زادت بأكثر من التوقعات، لكن الأبرز بالنسبة لنا كان قوة نمو مبيعات التجزئة".