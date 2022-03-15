شكرا لقرائتكم خبر عن دول السوق العربية المشتركة استقبلت صادرات مصرية بـ235 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نحو 235 مليون و250 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 199 مليون و127 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 36 مليون و123 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الصادرات المصرية إلى الجماهيرية الليبية كانت في صدارة الترتيب، حيث بلغت نحو 73 مليون و939 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 58 مليون و953 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 14 مليون و986 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية إلى الجمهورية السورية وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 31 مليون و153 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 21 مليون و380 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 9 ملايين و773 ألف دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى اليمن نحو 32 مليون و657 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 25 مليون و700 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 6 ملايين و957 ألف دولار، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية والتي استقبلت صادرات مصرية بقيمة 54 مليون و829 ألف دولار، مقابل 49 مليون و467 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و362 ألف دولار.