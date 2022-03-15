شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يرصد متوسط أسعار مواد البناء فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة الشهرية لمتوسط أسعار التجزئة لأهم مواد البناء الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط أسعار مواد البناء، والتى شهدت تباين ملحوظ فى شهر فبراير الماضي.

بلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم "10،13،16 مم" للطن 15.4 ألف جنيه فى شهر فبراير 2022 بدون تغير عن شهر يناير السابق له، بينما كان متوسط سعر البيع 13.4 ألف جنيه فى شهر فبراير 2021، بنسبة زيادة بلغت 15.2%.

وبلغ متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاندى العادى المعبأ فى شيكارة 50 كم 55.9 جنيه فى شهر فبراير 2022، مقابل 51 جنيه فى شهر يناير السابق له، بنسبة زيادة قدرها 9.5%، بينما كان متوسط سعر البيع 45.1 جنيه فى شهر فبراير 2021 بنسبة زيادة 23.8%.

وبلغ متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش 3مم أبيض للمتر المسطح 94.8 جنيه فى شهر فبراير 2022 بدون تغيير عن شهر يناير السابق له، بينما كان متوسط سعر البيع 81.6 جنيه فى شهر فبراير 2021 بنسبة زيادة بلغت 16.1%.

وبلغ متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب 4.7 ألف جنيه فى شهر فبراير الماضى، مقابل 4.6 ألف جنيه فى شهر يناير السابق له بنسبة زيادة بلغت 2.2%، بينما كان متوسط سعر البيع 4.5 ألف جنيه فى شهر فبراير 2021 بنسبة زيادة بلغت 4.4%.