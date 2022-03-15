شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر لدول شرق أوروبا تزدهر.. وتسجل 618 مليون دولار في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصادرات المصرية إلى دول شرق أوروبا ارتفاعا ملحوظا خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت إجمالي الصادرات المصرية إلى تجمع دول شرق أوروبا نحو 956 مليونا و910 ألف دولار، بينما كانت 338 مليونا و799 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت 618 مليونا و111 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية إلى اليونان سجلت نحو 114 مليونا و709 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 59 مليونا و266 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 55 مليونا و443 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية إلى أوكرانيا حيث بلغت قيمتها نحو 51 مليونا ومليون و761 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل مليون و644 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 50 مليونا و117 ألف دولار.

وبلغت الصادرات المصرية إلى كرواتيا نحو 97 مليونا و677 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل نحو مليون و629 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 96 مليونا و48 ألف دولار، إلى جانب الصادرات إلى تركيا والتي بلغت نحو 489 مليونا و195 ألف دولار، مقابل 185 مليونا و653 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نحو 303 ملايين و542 ألف دولار.