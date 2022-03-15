شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تراجع حوادث الحرائق فى مصر عام 2021.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات التقرير السنوي لحوادث الحـريق في مصر عام 2021، مجموعة من أهم المؤشرات التي تظهر تراجع عدد الحرائق في مصر وعدد المصابين خلال تلك الفترة، حيث تراجع عدد تلك الحوادث على مستوى الجمهورية ليصل إلى 51 ألف و533 حادثة عام 2021، مقابل 51 ألف 963 حادثة عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 0.8%.

ونشر جهاز الإحصاء بالإنفو جراف مجموعة من المؤشرات الهامة وفقا لما يلي:



اجمالي عدد حوادث الحريق

- بلغ عدد المتوفين من ضحايا حوادث الحريق 252 متوفيا عام2021 مقابل199 متوفيا عام 2020 بنسبة ارتفاع 26.6% عن عام 2019، بلغ عدد المصابين 824 مصابا عام 2021 مقابل 878 مصابا عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6.2% عن عام 2020.

- وفقاً للحالة الجنائية يأتي الإهمال في المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 26400 حادث بنسبة 51.2%، يليه الحريق العارض بعدد 25037 حادثا بنسبة 48,6%، ثم الحريق العمد بعدد 96 حادثا بنسبة 0.2% خلال عام 2021.

- من أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ - إلخ .." بعدد 27356 حادثة بنسبة 53,1%.

- الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 10863 حادثة بنسبة 21.1%، الاشتعال الذاتي بعدد 6910 حادثة بنسبة 13.4%.

- حرائق الغازات بعدد 3237 حادثة بنسبة 6.3%.

- المواقد والأفران والغلايات بعدد 2959 حادثة بنسبة 5,7%.

وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بعدد 208 حادثة بنسبة 0,4% من إجمالي مسببات الحريق.

- جاءت الارض الفضاء "القمامة والمخلفات" في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 25510 حادثة بنسبة 49,5%، يليها المباني السكنية بعدد 15287 حادثة بنسبة 29.7% ، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت السياحية بعدد 30 حادثة بنسبة 0,1%.

- على مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6132 حادثة بنسبة 11,9%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 7.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بعدد 76 حادثة وبنسبة 0,1% من إجمالي حوادث الحريق .

- على مستوى شهور السنة سجل شهـر مايو المرتبة الأولي لحوادث الحريق علي مستوي شهور السنة بعدد 6456 حادثة بنسبة 12,5%، يليه شهر ابريل بعدد 4999 حادثة بنسبة 9,7% وأخيراً شهر فبراير بعدد 3134 وبنسبة 6.1% من اجمالي حوادث الحريق.