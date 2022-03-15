شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سلع ساهمت في زيادة صادرات مصر إلى ماليزيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى ماليزيا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت 106.5 مليون دولار مقابل 70 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 52.1%.

وأظهرت بيانات الإحصاء 10 سلع رئيسية ساهمت في زيادة الصادرات المصرية إلى ماليزيا خلال تلك الفترة وفقا لما يلي:

1. فواكه بقيمة 31.5 مليون دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بـ30.6 مليون دولار.

3. ملح وكبريت بقيمة 19.5 مليون دولار.

4. خامات معادن بقيمة 8.7 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 2.6 مليون دولار.

6. أسمدة بـ2.2 مليون دولار.

7. سجاد وأغطية أرضيات بـ1.5 مليون دولار.

8. ملابس بمليون دولار.

9. أثاث بـ 992 ألف دولار.

10. محضرات غذائية بقيمة 972.3 ألف دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من ماليزيا عام 2021

1. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 164.7 مليون دولار.

2. مطاط ومصنوعاته بقيمة 53 مليون دولار.

3. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 36.1 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 25.5 مليون دولار.

5. صابون بقيمة 21.5 مليون دولار.

6. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 19.2 مليون دولار.

7. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 18.5 مليون دولار.

8. كاكاو ومحضراته بقيمة 16.3 مليون دولار.

9. لدائن ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار.

10. منتجات كيماوية متنوعة 11.8 مليون دولار.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا لتصل إلى 539 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 438.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8%.