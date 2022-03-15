شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط أكثر من 5% بفعل آمال حيال محادثات بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار النفط بما يزيد على خمسة في المئة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في حوالي أسبوعين وسط آمال بتقدم نحو نهاية دبلوماسية للغزو الروسي لأوكرانيا، وهو تطور من شأنه أن يدعم الإمدادات العالمية، في حين ألقي حظر على السفر مرتبط بالجائحة في الصين بشكوك على الطلب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 5.77 دولار، أو 5.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 106.90 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.32 دولار، أو 5.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 103.01 دولار للبرميل.

وذلك هو أقل مستوى إغلاق للخام الأمريكي منذ 28 فبراير شباط والأدنى لبرنت منذ أول مارس آذار. وشهد الخامان القياسيان كلاهما ارتفاعات قوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط وهما الآن مرتفعان حوالي 36 بالمئة عن مستوياتهما في بداية العام.

وسجل الخامان القياسيان أيضا أكبر تقلباتهما في 30 يوما منذ يونيو حزيران 2020.