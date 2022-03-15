شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة تفتتح أحدث فروعها بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) فرعًا جديدًا لها في حي الراكة بمدينة الخبر.

ويقدم الفرع الجديد تجربة تسوق استثنائية من خلال تنوع منتجاته، وتقديمه مجموعة من العروض الحصرية والمتجددة دومًا، حيث تحرص أسواق المزرعة على تقديم أفضل المنتجات بأفضل الأسعار التي تناسب العملاء.

ويتميز المتجر الذي يُعتبر الأول من نوعه في المملكة؛ بأقسامه المتجددة، مثل قسم الأجبان بشكله الجديد والمتميز، كما يوفر قسم السوشي الفريد من نوعه، وركن «سينزيو»، بالإضافة إلى مجموعة من الأطعمة الجاهزة.

وأعرب الرئيس التنفيذي للعمليات لأسواق المزرعة طارق الأسود عن سعادته الغامرة بافتتاح فرع الراكة في مدينة الخبر قائلا: منذ تأسيس أسواق المزرعة هدفنا هو تمكين العملاء من أن يحظوا بتجربة مميزة من خلال توفير منتجاتهم المفضلة بأسعار منافسة ومجموعة واسعة وشاملة من المنتجات الغذائية في مكان واحد.