شكرا لقرائتكم خبر عن 4.186 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين حوالي 4.186 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2021 ، مستأثرة بحصة 22.6 % من الإجمالي، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية فبراير 2022.

وأشار التقرير،إلى رتفاع المتوسط الشهري للسعر الفـوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنـري بالسـوق الأمريكي خلال شهر يناير 2022 إلى 4.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكر التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسـيـل فـي اليـابـان خـلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار 0.08 دولار لكـل مليـون مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 14.33 دولار لكـل مـليـون مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبية بمقدار 1.78 دولار لكـل مليـون مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 17.15 دولار لكـل مـلـيـون مليون وحدة حرارية بريطانية.

كمـا ارتفـع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في الصين بمقدار 1.23 دولار لكل مليـون مليون وحدة حرارية بريطانية ، ليصل إلى 18.82 دولار لكل مليون مليون وحدة حرارية بريطانية.