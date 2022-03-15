شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير عقارات القاهرة الخديوية والأصول المملوكة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات الحكومة التابعة لمصر القابضة التأمين نحو 566 عقارًا منها 171 عقارًا ذات طراز معمارى متميز، الغالبية العظمى منها بمنطقتى القاهرة الخديوية وقلب محافظة الإسكندرية.

كما تمتلك الشركة التى يتراسها ، محمد جلال العضو المنتدب التنفيذى، نحو 140 عقارًا منها 111 عقارًا ذا طابع معمارى متميز فى منطقة وسط البلد، يعود تاريخ بنائها إلى النصف الثاني للقرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين، تعرف على تفاصيل تطويرها .

1- صيانة ورفع كفاءة الوحدات السكنية المختلفة لزيادة عمرها بالجهود الذاتية .

2- الاهتمام البالغ بعقارات القاهرة الخديوية خاصة وسط البلد بالتنسيق بين مختلف الجهات.

3- التعامل الادارى مع تعديلات قانون الايجار القديم بما يزيد موارد الشركة.

4- طرح الوحدات السكنية الشاغرة والوحدات التجارية للإيجار بمدد محددة.

5- تم تأجير المول التجارى والادارى علي مساحة 6 الاف متر بالتجمع الخامس أمام الجامعة الامريكية للقطاع الخاص .

6- استغلال كافة الأصول المتاحة بشكل أمثل بما يعظم موارد الشركة من مختلف المشروعات .