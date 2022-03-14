شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي ومُعاد برمجته بقيمة 200 مليون دولار لدعم الخدمات الاجتماعية في أوكرانيا للأشخاص المستضعفين.

وأوضح البنك في بيان صحفي اليوم، أن هذا الدعم يأتي بالإضافة إلى 723 مليون دولار تم الإعلان عنها لأوكرانيا وشعبها الأسبوع الماضي، منها 350 مليون دولار تم دفعها بالفعل لأوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا التمويل هو جزء من حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار كانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنتها سابقاً،وأنها تستعد لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.

وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، أن هذا الدعم السريع سيساعد في سد هذه الثغرات خلال فترة الاضطراب الشديد حيث نعمل على جهود دعم أوسع لأوكرانيا والمنطقة، مشيراً إلى أن الحرب تضر بالبِنْيَة التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المنازل والمياه والصرف الصحي والمدارس والمرافق الصحية والطرق السريعة.