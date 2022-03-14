شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 14-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 14-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.913 مليار جنيه.



إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي. إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.913 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.913 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 195.3 مليون ورقة مالية بقيمة 771 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.4 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.73%، والعرب على 7.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، 26.2 مليون جنيه، 256.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 96.2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 186.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 10419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.09%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.941 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.91%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 26.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.70%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 34.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.35%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.41%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.775 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.51%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 1.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 3.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 12.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 11.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.