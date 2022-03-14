هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "الرعاية الصحية" بنسبة 1.8%

القاهرة - سامية سيد - تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.5%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.2%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعى المنسوجات والسلع المعمرة والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.4%.

كما تراجعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية، بنسبة 0.2%، ثم قطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والتجارة والموزعون بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.2%، على التوالى، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.913 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 195.3 مليون ورقة مالية بقيمة 771 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.4 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.43% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.73%، والعرب على 7.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.16%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، 26.2 مليون جنيه، 256.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 96.2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 186.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 10419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.