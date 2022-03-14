شكرا لقرائتكم خبر عن "أحفاد البنائين" معرض أثري مؤقت للمتاحف الإقليمية بالمجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم، الدكتور أحمد حميدة رئيس الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان "أحفاد البنائين"، بمتحف آثار سوهاج القومي، بالتعاون مع البعثة الأثرية الألمانية العاملة في منطقة آثار أتربيس بالشيخ حمد.

وقال الدكتور أحمد حميدة، أن المعرض سوف يستمر حتى منتصف شهر يونيو القادم ليعرض مجموعة من المواد والأدوات المستخدمة في عمليات التشييد والبناء مثل آلات القطع والثقل والتسوية، ومجموعة من المطارق والفؤوس والأدوات النحاسية.

كما يضم عددا من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها أثناء مراحل رفع ونقل القطع الأثرية للبدء في ترميمها، وكذلك صور لبعض المناطق الأثرية التي تمت بها أعمال التطوير تحت إشراف قطاع المشروعات.

ومن جانبه أوضح الاستاذ علاء عبد الحليم مدير عام المتحف، انه على هامش افتتاح المعرض نظّم المتحف حلقة نقاشية بعنوان "المعماريون في مصر القديمة“ عن مراحل الأعمال التي تمت في معبد سيتي في ابيدوس، وكذلك أعمال البعثه الأثرية المصرية الألمانية المشتركة العاملة بمنطقة آثار أتريبس بالشيخ حمد.