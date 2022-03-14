شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 14-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 14-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.913 مليار جنيه.



إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي. إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.913 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.913 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 195.3 مليون ورقة مالية بقيمة 771 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.4 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.73%، والعرب على 7.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، 26.2 مليون جنيه، 256.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 96.2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 186.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 10419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1154 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 185 سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 48025 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 33.1 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 185 سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 48025 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 33.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن مصر العليا، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بنك كريدي أجريكول مصر، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 166 ألف سهم، 1060 سهم، 4071 سهم، 5 أسهم، 295.4 ألف سهم، 91.6 لف سهم، 120 سهم، 200 ألف سهم، 200 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ارابيا انفستمنتس هولدنج، مصر للفنادق 760.2 ألف سهم، 200 سهم، على التوالي.

أسهم خزينةأعلنت شركات مصر بني سويف للأسمنت، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، الكابلات الكهربائية المصرية، المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، شراء الأولى عدد 14.8 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.3 مليون سهم، شراء الثانية 400 ألف سهم، شراء الثالثة 277.5 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.44% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 10 آلاف سهم، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 248.6 ألف سهم، بإجمالي نسبة 0.7964%. أسهم خزينةأعلنت شركات مصر بني سويف للأسمنت، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، الكابلات الكهربائية المصرية، المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، شراء الأولى عدد 14.8 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.3 مليون سهم، شراء الثانية 400 ألف سهم، شراء الثالثة 277.5 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.44% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 10 آلاف سهم، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 248.6 ألف سهم، بإجمالي نسبة 0.7964%.





مصر الجديدة قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تم مد أجل تقديم العروض الخاصة بطرح تأجير (الشولاند وحديقة ألعاب الأطفال بحديقة الميرلاند)، عن طريق الممارسة العامة وذلك للاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، حديقة ألعاب أطفال) إلى يوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري، بدلًا من 15 مارس الجاري.