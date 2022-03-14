عمل البنوك في رمضان من 10 صباحا حتى 4 عصرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد البنك المركزي السعودي أوقات العمل في شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1443.

وأوضح البنك المركزي أن أوقات العمل اليومية للبنوك في شأن التعامل مع الجمهور خلال أيام عمل رمضان تكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.

وذكر أن أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك خلال أيام رمضان بواقع 6 ساعات عمل مرنة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة والنصف مساء.

وأشار إلى أن إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 27 رمضان 1443 (28 أبريل 2022) وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 7 شوال 1443 (8 مايو 2022).

وأفاد البنك المركزي أن إجازة عيد الأضحى تبدأ بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443 (6 يوليو 2022)، وتستأنف البنوك أعمالها يوم الأربعاء الموافق 14 ذي الحجة 1442 (13 يوليو 2022).

ولفت إلى أن مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية تبقى مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك يومي الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأكد البنك المركزي على أنه يجب على البنوك فتح عدد من فروعها إضافة إلى عدد فروع مراكز التحويل المالية في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد وإبلاغ البنك المركزي بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

يذكر أن ذلك يأتي استنادا إلى المادة 16 من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.

عمل البنوك

