شكرا لقرائتكم خبر النطاق السعري لـ«سهل» بين 17 و20 ريالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي للشركة السعودية لتمويل المساكن، أنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 17 و20 ريالا للسهم الواحد.
وأفادت بأن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 وتنتهي الاثنين 21 مارس 2022.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد اعتبارا من الأحد 27 مارس 2022 ولمدة 3 أيام.
وقد أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» عن طرح 30 مليون سهم من أسهمها، تمثل 30% من رأس مالها مليار ريال، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
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