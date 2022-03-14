شكرا لقرائتكم خبر إطلاق فورسيزونز الدرعية بـ150 غرفة وجناحا فاخرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية وفنادق ومنتجعات فورسيزونز عن إطلاق فندق «فورسيزونز الدرعية»، الذي يضم ما يقرب من 150 غرفة وجناحا فاخرا، ومساحات واسعة لاستضافة اجتماعات الأعمال والفعاليات والمناسبات، ومنتجعا صحيا.

وقالت بوابة الدرعية في تغريدة على حسابها في تويتر، نفخر بانضمام «فورسيزونز الدرعية» لمجموعة الفنادق الراقية المرتقب افتتاحها في جوهرة المملكة والتي نسعى من خلالها لقيادة طليعة السياحة التراثية والثقافية في العالم.

وعلق عليها وزير السياحة أحمد الخطيب في تغريدة على حسابه «يسعدنا انضمام فورسيزونز الدرعية إلى محفظة فور سيزونز العقارية المتنامية في المملكة، هذا الفندق المكون من 150 غرفة جزء من التطوير المذهل الذي تقوم به هيئة بوابة الدرعية في محيط حي الطريف المدرج ضمن قائمة اليونسكو والذي سيصبح أكبر موقع ثقافي وتراثي في العالم».

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جيري إنزيريلو أن الشراكة مع فورسيزونز، ستسهم في تقديم تجارب

جديدة ومبتكرة لضيوف الدرعية، والارتقاء بمستوى خدمات الضيافة الفندقية التي تتطلع الهيئة إلى توفيرها ضمن منظومة مشروعاتها التطويرية في الدرعية، في إطار سعيها إلى المزج بين ماضيها العريق وحاضرها المزدهر لتصبح الوجهة الثقافية والتراثية في العالم.

وأكد رئيس الشركة لتطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ الاستثمارية في فنادق ومنتجعات فورسيزونز بارت كارناهان، أن المشروع نمط حياة استثنائي، يعبر عن النمو الهائل والتطور الاقتصادي بالمنطقة، ويعكس ما تتمتع به الدرعية من ماض عريق يقف متجذرا في عمق تاريخ وتراث المنطقة.

وأكد أن المملكة تعد من بين الأسواق المهمة لفندق فورسيزونز، متطلعا إلى الشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لإضفاء الحيوية على تجربة فورسيزونز بمجال الضيافة، في هذا المشروع المميز.

وتحفل الدرعية التي تقع شمال غرب العاصمة الرياض، بإرث تاريخي يمتد لـ 300 عام من الأمجاد والبطولات، كما تمثل رمزا وطنيا بارزا في تاريخ المملكة كونها مهد انطلاق الدولة السعودية الأولى.

ويقع في قلب الدرعية حي الطريف التاريخي، الذي يعد أحد أهم المواقع الأثرية في المملكة والمدرج على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو منذ عام 2010م، إلى جانب وادي حنيفة الخصب الذي يزخر ببساتين النخيل.